Kay Adams encontra humor no momento do anúncio do novo contrato de Joe Burrow

TA noite de quinta-feira foi um dos momentos mais esperados do calendário dos torcedores do esporte americano, com o 2023 NFL temporada começando para valer com o Leões de Detroit tendo uma vitória surpreendente por 21-20 sobre o atual campeão Chefes de Kansas City.

No entanto, no que só pode ser descrito como uma notícia de grande sucesso dentro do esporte, o Cincinnati Bengals chamou toda a atenção da noite de estreia e colocou-a firmemente à sua porta.

Isso se deveu, é claro, à confirmação da notícia de que o quarterback Joe Burrow havia assinado uma extensão de contrato de longo prazo com a equipe.

Depois de ter liderado o Bengalas ao Super Bowl apenas em seu segundo ano como profissional, Toca há muito tempo é considerado um dos verdadeiros criadores de jogo de elite da liga e agora foi recompensado fiscalmente como tal.

Seu novo contrato é o mais alto já pago a um jogador da NFL e o liga ao Bengals em um futuro próximo.

Kay Adams não conseguiu esconder o riso com a notícia

Claro, há uma pequena questão de tempo quando se trata do anúncio dos Bengals, com o apresentador de TV FANDUEL, Kay Adamsdescobrindo o lado engraçado de quando foi tomada a decisão de divulgar essa notícia para o mundo.

Pouco antes do Chefes Leões o jogo começou, Ian Rapoport da NFL Network compartilhou a notícia de que o Bengalas havia acordado os termos de um acordo com Toca.

Num contrato de cinco anos no valor de 275 milhões de dólares Toca foi paga e Adams acessou o Twitter para tornar pública sua reação.

“Lol no pontapé inicial,” Adams postou.

O movimento em si dá Bengalas clareza na posição de QB, bem como notificar seu departamento financeiro sobre como eles terão que trabalhar no futuro em relação às demandas de teto salarial.

No entanto num futuro imediato a equipa pode concentrar-se no seu próprio jogo de abertura da Semana 1 contra o Cleveland Brownsno qual Toca fará sua primeira estreia como o jogador mais bem pago da NFL na história da liga.