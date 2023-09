Kayla Harrison enfrentará Julia Budd no PFL World Championship em 24 de novembro

Kayla Harrison deve retornar contra outro ex-campeão.

O PFL anunciou na quarta-feira que Harrison (15-1) está definido para lutar contra Julia Budd (17-6) no PFL World Championship Event de encerramento da temporada da liga em 24 de novembro, que acontece no The Anthem em Washington DC. luta desde a derrota para a rival Larissa Pacheco na final do torneio dos leves de 2022, em novembro passado.

Veja o anúncio em vídeo abaixo.

Antes de sua derrota para Pacheco, Harrison venceu suas primeiras 15 lutas profissionais após uma ilustre carreira no judô que a tornou a primeira americana a ganhar uma medalha de ouro olímpica no esporte nos jogos de Londres de 2012, seguida por outra medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 em Rio de Janeiro. Ela conquistou dois títulos de torneios do PFL com 155 libras antes de perder para Pacheco, após derrotar o brasileiro duas vezes.

O confronto de 24 de novembro com Budd está sendo anunciado como uma luta vitrine de 145 libras. Foi anunciado anteriormente que Harrison foi um dos primeiros nomes a ser incluído na série de superlutas da liga, que existe fora de sua temporada regular padrão e formato de torneio.

Budd, ex-campeão peso pena do Bellator, teve uma campanha decepcionante no PFL até agora. A veterana canadense está apenas 2-3 no SmartCage desde sua estreia em 2021 e uma luta altamente esperada com Harrison que deveria acontecer em julho passado foi cancelada quando Budd foi forçado a se retirar devido a uma lesão.

O evento do Campeonato Mundial da PFL também conta com seis finais de campeonato, onde os vencedores levarão para casa um prêmio de US$ 1.000.000, além do título do torneio.

Veja a escalação atual abaixo (ordem de luta a ser determinada):

Kayla Harrison x Julia Budd

Clay Collard x Olivier Aubin-Mercier – Campeonato Leve

Sadibou Sy x Magomed Magomedkerimov – Campeonato Meio Médio

Renan Ferreira x Denis Goltsov – Campeonato Peso Pesado

Larissa Pacheco x Marina Mokhnatkina – Campeonato Peso Pena Feminino

Jesus Pinedo x Gabriel Braga – Campeonato Peso Pena Masculino

Josh Silveira x Impa Kasanganay — Campeonato meio-pesado