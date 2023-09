KeepFone OFERECE EMPREGOS no interior de São Paulo

A KeepFone, empresa que é a primeira StartUp do Grupo Cellular.com, criada 2022 no setor de serviço de assistência técnica e ao usuário, para aparelhos celulares e tablets, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Auxiliar Técnico de Celular – Americana – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Administrativo – Americana – SP – Estágio;

Gerente de Vendas – Americana – SP – Efetivo;

Técnico (a) em Manutenção de Celular – Americana – SP – Efetivo: Receber diariamente aparelhos celulares novos que possuem serviço de proteção KeepFone e celulares de recompra. Para manutenção e reparos necessários;

Banco de Talentos – Eletrônica – Americana – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a KeepFone

Falando mais sobre a KeepFone, é válido frisar que a empresa faz parte do Grupo Cellular.com, maior parceiro Claro do Brasil, composto por mais de 100 lojas em 4 estados e conta ainda com a Cellular Store. Faz parte da Holding Grupo RPN.

Em resumo, trata-se de uma empresa do segmento de tecnologia que oferece soluções em plano de proteção e assistência técnica para celulares. Isto é, é uma área em expansão dentro da empresa e com isso busca construir um time de profissionais capacitados e que possuam uma visão de crescimento e estejam dispostas a se desenvolverem.

Como se inscrever em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!