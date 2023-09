Kenneth Petty, marido de Nicki Minaj, ameaça matar Offset, marido de Cardi B

NO marido de icki Minaj, Kenneth Petty, parece ter sérios problemas com o marido de Cardi B, o rapper Offset, do grupo de rap Migos. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Petty parece estar do lado de fora do que parece ser o hotel da Offset na cidade de Nova York. Petty é um predador sexual acusado que já passou dos 40 anos e faz acrobacias como essas. Em um vídeo ao lado de alguns membros de sua equipe, ele diz: “Planeje essas férias, você vai planejar seu funeral! Estamos aqui para conversar, certo? . P *** ya ** mano, não sei com quem vocês pensam que estão brincando.

Por que Petty está ameaçando Offset?

A razão pela qual isso aconteceu é atualmente desconhecida, mas Offset zombou de Petty por estar falido quando ele saltou de um jato na manhã de sábado. Depois de ver as ameaças nas redes sociais, uma troca de mensagens diretas entre Offset e a equipe de Petty também vazou online. Durante o MTV Video Music Awards, houve uma abordagem da equipe de Petty para perguntar se havia algum problema com Nicki Minaj ou com ele. Tanto Nicki Minaj quanto Cardi B têm uma briga que se estende por cinco anos e não parece que vai desacelerar. Tanto Nicki quanto o rapper WAP parecem ter diferenças impossíveis de consertar e sua briga se estendeu a seus respectivos entes queridos.

Não houve nenhuma escalada adicional nesta briga, além desses vídeos e DMs, mas há um medo crescente de que esse problema possa se estender a confrontos físicos reais. Segundo relatos anteriores, a última vez que Nicki Minaj e Cardi B foram vistas no mesmo prédio, houve um confronto físico entre as duas. Desde então, todos os eventos onde eles podem se reunir são administrados com extremo cuidado pelos organizadores. O marido de Nicki tem atualmente um mandado de prisão emitido na Alemanha após uma suposta vítima de agressão de suas acusações apresentadas.