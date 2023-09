Kevin Bacon forçado a destruir sua casa “assombrada” sob contrato

Kevin Bacon revelou uma história surpreendente em um bate-papo com Robe Lowe, no podcast ‘Literalmente’. O ator explicou que teve que lidar, até certo ponto, com o medo de fenômenos paranormais do dono de uma casa que pretendia comprar. A história ocorreu em 1983 e o artista acabou sendo forçado a destruir uma pequena casa de fazenda sob contrato.

O ator comprou uma fazenda em Connecticut e decidiu expandir suas terras adquirindo os anexos. No entanto, surgiram problemas na hora de conseguir um determinado terreno que continha uma casa. Seu proprietário estava estranhamente relutante em fazer a transação e finalmente confessou os motivos para Bacon.

A princípio, o ator entendeu a recusa do proprietário em vender a casa, já que ele havia crescido lá. Mais tarde, porém, as verdadeiras razões vieram à tona.

“Não posso vendê-lo para você porque é mal-assombrado e temo que você seja possuído e cause sérios danos.” Bacon relatou durante sua conversa com Lowe.

O acordo surpreendente de Kevin Bacon

Eventualmente, os dois lados chegaram a um entendimento pouco ortodoxo.

“Chegamos a um acordo, num contrato, que ele teria que destruir a casa dentro de um mês ou mais. Foi um processo longo”, explicou. Bacon lembrou que queria aproveitar alguns móveis da antiga casa da fazenda, mas o companheiro foi totalmente contra: “Você não vai colocar essas malditas coisas na nossa casa”.

Em todo o caso, Bacon explicou que nunca teve uma experiência paranormal. De qualquer forma, o ator não se alarmou com isso e até confessou que gostaria de viver isso em algum momento. De momento, parece que a casa que comprou e destruiu não lhe permitiu fazê-lo.