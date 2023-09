Kevin Costner é condenado a pagar US$ 63 mil à esposa afastada em pensão alimentícia

Kevin Costner acabei de descobrir o valor do cheque que ele tem que dar para sua ex-esposa Christine Baumgartner todo mês para pensão alimentícia… e ele ficará feliz.

O juiz do divórcio de Kevin e Christine decidiu na sexta-feira que Kevin desembolsará mais de $ 63.209.

TMZ. com

Kevin disse que sua maior preocupação no relacionamento com Christine era ter filhos e se divorciar… porque ele teve 3 filhos com sua primeira esposa e se divorciou. Kevin e Christine acabaram tendo 3 filhos e se divorciando também.