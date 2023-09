Kevin Costner é condenado a pagar US$ 63 mil à esposa afastada em pensão alimentícia

Kevin Costner acabei de descobrir o valor do cheque que ele tem que dar para sua ex-esposa Christine Baumgartner todo mês para pensão alimentícia… e ele ficará feliz.

O juiz do divórcio de Kevin e Christine decidiu na sexta-feira que Kevin desembolsará mais de $ 63.209.

Lembre-se… Christine originalmente pediu US$ 248.000 por mês em pensão alimentícia, mas Kevin alegou que ela estava pagando a conta simplesmente porque ele podia pagar… com Costner alegando que a quantia real que ela precisa para seus filhos é de cerca de US$ 63 mil por mês.