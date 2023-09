Kevin Costner, esposa afastada Christine Baumgartner resolve divórcio

Pode ser a reviravolta mais chocante deste ano… a guerra do divórcio entre Kevin Costner dar Christine Baumgartner agora é história, porque eles se instalaram!!!

Tão improvável quanto uma semente de assentamento, havia sinais de que isso poderia acontecer. Como informamos, a equipe jurídica de Kevin, liderada pela rainha disso Laura Wasser, venceu uma série de conflitos legais, especialmente no departamento de pensão alimentícia. Wasser apresentou papelada ao tribunal dizendo que a obrigação mensal de Kevin deveria ser $ 63 mil por mês. Cristina queria $ 248 mil um mês, e depois de uma audiência probatória de 2 dias em Santa Bárbara no início deste mês, o juiz Thomas Anderle ficou do lado de Kevin.