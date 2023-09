Kevin Costner estava secretamente apaixonado por Whitney Houston?

Tele drama romântico de 1992, O guarda-costasfoi um momento atemporal para o falecido Whitney Houston e Kevin Costner. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, mas o que os fãs mais lembram dele é a versão de tirar o fôlego de Whitney Houston de “Eu sempre vou te amar.”

Muitos fãs especularam sobre o relacionamento entre as duas estrelas e se Kevin Costner perdeu uma oportunidade com Whitney Houston. Apesar de Whitneyfalta de experiência em atuação, Kevin queria que ela desempenhasse o papel principal ao lado dele e mostrasse ao mundo que ela poderia levar o filme.

Falando no funeral de Whitney, ele disse: “A Whitney que conheci, apesar de seu sucesso e fama mundial, ainda se perguntava: ‘Sou bom o suficiente? Sou bonito o suficiente? Será que eles vão gostar de mim?’ Foi o fardo que a tornou grande.”

O elogio de Kevin e o fato de os dois ex-colegas de elenco terem permanecido amigos até a morte de Whitney em 2012 fizeram muitos fãs se perguntarem se houve mais do que amizade entre os dois.

Em fevereiro de 2012 após a morte de Whitney Kevin Costner colocou lenha na fogueira ao dizer à CNN que estava apaixonado pela estrela da música. “Ela era meu único amor verdadeiro”, disse ele.

Kevin Costner e Whitney Houston compartilhavam uma bela amizade e não tinham vergonha de como se sentiam um pelo outro. Falando com Entretenimento hoje à noite em 1992, Whitney Houston também mencionou como ficou emocionada com a insistência de Kevin para que ela fizesse o papel de Rachel Marron em O guarda-costas.

Ela se lembrou de como ele lhe disse: “Se você não fizer esse filme, eu não farei esse filme”. Ela também falou sobre como soube, assim que o filme começou a ser rodado, que havia feito um amigo para a vida toda.

Eles compartilhavam um vínculo especial

Dez anos após a morte de Whitney e trinta anos depois O guarda-costas foi lançado, em setembro de 2022, Kevin Costner honrou a memória de Whitney postando no Instagram que ele estava exibindo o filme na tela grande.

“Em novembro, 30 anos após sua primeira estreia, O Guarda-Costas retornará aos cinemas. Eu não poderia estar mais animado por todos nós podermos reviver este filme e a magia que aconteceu quando Whitney entrou na frente das câmeras. Espero que você se junte a nós para celebrar este filme e seu legado”, escreveu Kevin em seu post no Instagram.

Apesar dos rumores e especulações, está claro que Kevin Costner e Whitney Houston compartilhavam um vínculo especial que ia além do romance na tela em O Guarda-Costas. Como Kevin disse no funeral de Whitney: “Você não era apenas bonita – você era tão bonita quanto uma mulher poderia ser. E as pessoas não gostavam apenas de você, Whitney – elas amavam você.”