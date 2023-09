Kevin Costner exige US $ 12 milhões pela temporada não filmada de ‘Yellowstone’, batalha legal se aproxima

Kevin Costnerestrela do programa de sucesso Yellowstone, finalmente abordou sua disputa contínua com o Rede Paramount. O homem de 68 anos Globo de OuroO ator vencedor afirma que deve US$ 12 milhões pela segunda metade da quinta temporada, que ainda não foi filmada. Costner fez os comentários durante sua audiência de divórcio, onde foram discutidas suas finanças relacionadas ao programa. Ele expressou sua decepção, dizendo: “É um pouco decepcionante que [it’s the] Programa nº 1 na televisão [and] Eu não estou participando. Provavelmente irei a tribunal por causa disso.”

Pedra amarela, o drama mais assistido na televisão, está em um hiato desde a primeira metade da quinta temporada, que foi ao ar no final do ano passado. As razões do atraso permanecem obscuras. Alguns culpam a agenda lotada de Costner, enquanto outros apontam para o showrunner Taylor Sheridanextensos projetos. Sheridan, por sua vez, citou como um fator as crescentes demandas da Paramount por streaming de conteúdo.

Costner recentemente embarcou em um projeto dos sonhos, uma saga de filmes em quatro partes intitulada Horizontecom o primeiro filme, Horizonte: uma saga americana, já completado. Quando Pedra amarelaA quinta temporada de foi dividida em duas, Costner ajustou sua programação para Horizon. Porém, quando ele estava pronto para filmar, os roteiros da segunda metade da temporada não estavam prontos. Em maio, Supremo anunciou o fim do show na segunda metade da quinta temporada.

Costner expressou seu desejo de retornar para a sexta temporada, mas encontrou dificuldades nas negociações. Sheridan revelou que Costner havia solicitado menos dias em Yellowstone nas últimas temporadas para se concentrar em seus filmes, o que frustrou os produtores.

O produtor do programa acha que pode resolver os problemas

“Minha última conversa com Kevin foi que ele tinha um projeto apaixonante que queria dirigir”, disse Sheridan. “Ele e a rede estavam discutindo sobre quando ele poderia terminar com Yellowstone. Eu disse: ‘Certamente podemos trabalhar em um cronograma para [his preferred exit date]’, o que fizemos.” Sheridan sugeriu que CostnerO enredo do personagem nunca foi planejado para durar até o final do show, alinhando-se com o roteiro original do filme. No entanto, as declarações de Costner sugeriram um afastamento significativo do plano inicial, que supostamente durou sete temporadas.

Enquanto Costner e Paramount ainda não chegaram a um acordo, Sheridan continua esperançoso de que as suas diferenças possam ser resolvidas. Ele disse: “Minha opinião sobre Kevin como ator não mudou… Mas uma vez que os advogados se envolvem, as pessoas não conseguem conversar umas com as outras e começam a dizer coisas que não são verdadeiras e tentam transferir a culpa. “