Kevin Costner zomba do pedido da esposa Christine de US $ 885.000 em honorários advocatícios

Christine não apenas perdeu a maioria das batalhas legais no divórcio, mas também perdeu mais do que se tivesse feito um acordo com Kevin. Por exemplo, ela originalmente queria US$ 248 mil por mês em pensão alimentícia, que Kevin rejeitou e reivindicou o valor razoável foi de $ 63 mil. Mesmo assim, ele se ofereceu para pagar a ela US$ 75 mil por mês, mas Christine rejeitou a oferta e brigou no tribunal. No final, o juiz disse que US$ 63 mil era o valor apropriado.