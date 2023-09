Kevin James usa meme viral de ‘King of Queens’ para promover turnê de comédia

Kevin James está tentando lucrar com sua nova fama de meme na internet… usando a imagem viral para promover seu ato de comédia stand-up.

O ator e comediante postou o meme “King of Queens” em suas redes sociais na quarta-feira, para a alegria da internet… usando-o para divulgar sua nova turnê.

Você provavelmente já viu o meme aparecer em seu feed recentemente… uma antiga foto promocional que Kevin fez para seu seriado de TV “King of Queens” nos anos 90, onde ele encolhe os ombros com as duas mãos nos bolsos e exibe um sorriso tímido .