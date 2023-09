Kevin Porter Jr., do Houston Rockets, é preso por suposta agressão à namorada

Guarda do Houston Rockets Kevin Porter Jr.um veterano de quatro anos da NBA, foi levado sob custódia em Segunda-feira em Cidade de Nova York após acusações de violência doméstica contra sua namorada, ex- WNBA jogador Kysre Gondrezicksegundo fontes policiais.

Suposta agressão em hotel em Nova York

O incidente aconteceu cedo Segunda-feira manhã no Hotel Milênio em Times Squareonde Porteiro e Gondrezick estavam hospedados.

Fontes sugerem que uma discussão ocorreu quando Gondrezick manifestou descontentamento com Porter retorno tardio.

Alegadamente, ela trancou a porta, solicitando Porteiro para procurar assistência da segurança do hotel. A partir de então a altercação aumentou, resultando em ferimentos em Gondrezick.

Embora a extensão Gondrezick ferimentos ainda não estão claros, ela teria sido encontrada com uma laceração no lado direito do rosto e dor no pescoço.

Investigações preliminares do Polícia de Nova York indique aquilo Porteiro agredido fisicamente Gondrezick e a estrangulou.

A carreira de KPJ na NBA até agora

Esta prisão marca uma reviravolta angustiante para o Jogador da NBA de 23 anosque foi convocado pelo Cleveland Cavaliers na primeira rodada do Draft da NBA 2019.

Porter mandato com o Cavaleiros foi marcado por incidentes fora da quadra, incluindo uma explosão devido a um mudança de armário em Januário de 2021 que acabou levando-o a ser negociado com Houston.

KPJ assinou recentemente um substancial acordo de quatro anos, Extensão de contrato de US$ 82,5 milhões com o Foguetes Houston.

O armador teve média de 19,2 pontos, 5,3 rebotes e 5,7 assistências por jogo pelo Houston na temporada 2022-23, em média de 34,3 minutos em quadra.

O impacto destas acusações no seu futuro profissional permanece incerto à medida que o processo legal se desenrola.