Khamzat Chimaev avisa Sean Strickland que está ‘vindo atrás dele’ após o UFC 294

Khamzat Chimaev acha que está a uma vitória de lutar pelo ouro.

Primeiro, Chimaev terá que superar Paulo Costa no UFC 294, em Abu Dhabi, no dia 21 de outubro. A luta marca o retorno de Chimaev ao peso médio depois que sua corrida no peso meio-médio foi suspensa devido a uma falha flagrante na balança em setembro passado. que forçou a promoção a reorganizar as três principais lutas do UFC 279.

Chimaev luta pela primeira vez em mais de um ano, e durante esse período Israel Adesanya perdeu o campeonato dos médios, recuperou-o e depois perdeu novamente para Sean Strickland no UFC 293. Com Strickland no topo, a corrida do candidato parece estará em aberto, e Chimaev espera receber a convocação para uma luta pelo título em um futuro próximo se vencer Costa.

“Agora é a minha vez”, disse Chimaev em seu vlog no YouTube. “Esmague aquele cara [Costa], então não importa se será Izzy ou Strickland ou outra pessoa. Estamos indo atrás deles.

“Strickland, vindo atrás dele”, continuou Chimaev. “Se você ficar aí, cara, vou atrás de você também. Ele trabalha muito, merece, o cara está sempre na academia, agora conquistou o cinturão. Ele tem um bom time, um bom treinador, já estive lá treinando com esse cara. Eles merecem esse cinturão. Ele tem sido ativo, briga com todo mundo. Eu não sei por que [the UFC] está esperando. Dê essa chance para mim. Eles estão escondendo esse cinto de mim. De qualquer forma, como eu disse, quando eu esmago todo mundo, eles têm que me dar esse cinturão.”

Apesar da gafe na pesagem, Chimaev ainda impressionou no UFC 279 ao finalizar rapidamente Kevin Holland em uma luta improvisada de peso catch de 180 libras. No total, ele competiu duas vezes no peso médio do UFC, finalizando John Phillips na estreia na promoção e depois precisando de apenas 17 segundos para nocautear Gerald Meerschaert.

Chimaev competiu principalmente como meio-médio e ainda não enfrentou um adversário classificado na categoria até 185 libras. Ao enfrentar Costa, ele não espera que seu desempenho sofra nem um pouco com a mudança de divisão.

“É uma categoria de peso diferente”, disse Chimaev. “Poder diferente, comemos diferente, não temos mais fome. Com 77 kg como só arroz, arroz [and] peixe, arroz [and] frango, é uma loucura. Agora, mais treino do que antes, mais comida, mais energia, potência diferente, energia diferente, isso é bom.”

“Lutei com Gerald Meerschaert nessa categoria de peso”, acrescentou Chimaev. “Eu esmaguei aquele cara com um soco. Esse é o meu verdadeiro poder, você sabe. Os caras não entendem isso, mas está esperando por eles.”