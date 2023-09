Kid Cudi fala o que pensa sobre Timothe Chalamet esmagando rumores de briga

Kid Cudi e Timothe Chalamet são amigos há muito tempo desde a década de 2010, quando o ator afirmou que a música de Cudi fazia parte de sua formação, porém, a internet fez um gesto simples no TikTok e considerou que havia atrito entre os dois.

Kid Cudi esmaga rumores de briga com Timothe Chalamet

Após um Vídeo do TikTok que sugeria que eles não estavam nas melhores condiçõesmas Kid Cudi foi rápido em reprimir qualquer boato com uma mensagem precisa no X “Que diabos, eu literalmente gritei para ele em Most Aint Dennis. Falei com ele há algumas semanas”

Cudi chamou Timothe de irmão”Timmy é meu irmão até o fim dos tempos e além, eu SEMPRE o amarei”, escreveu Cudi. “Estamos bem. Confie em mim. Não sei de onde isso vem, mas por favor, não acreditem nas fofocas online.”

Os fãs criaram algumas especulações depois que Kid Cudi parou de seguir Chalamet no Instagram, mas os fãs reagiram positivamente ao seu esclarecimento “Eu te amo e ao fato de você o amar Muito obrigado por esclarecer isso, você é simplesmente o melhor, graças a Deus, como meus objetivos de melhor amigo.”

Kid Cudi dá difícil notícia sobre o adiamento do tão aguardado álbum

“Ei, família! Tenho algumas atualizações para todos vocês. Algumas notícias ruins, outras boas”, escreveu ele no Twitter. “Tenho que adiar o INSANO até janeiro. Quero ter certeza de que tudo está alinhado e dar a todos vocês a melhor versão de mim mesmo.

Ele elaborou: “Este álbum é incrível e quero ter certeza de apresentá-lo da melhor maneira para todos vocês. Essa é a má notícia. Eu ainda pretendo lançar o próximo single em breve, então nem se preocupe com isso.”

Ele também acrescentou: “A boa notícia é que, já que estou fazendo isso e sei que todos vocês estão [fiending] para ouvir o álbum, estou lançando 2 novas jams do INSANO [tonight] na nuvem sonora. Apenas para você. (E prometo que não vou derrubá-los).

“Essas músicas são algumas das minhas favoritas do álbum e eu realmente acho que você vai gostar delas. Sinto muito pela demora a todos, mas sou perfeccionista. E as coisas têm que estar certas. Eu amo vocês!!! Aproveitar!”, concluiu.