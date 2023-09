Kirk Cousins ​​e Kevin O’Connell revelam o segredo do sucesso recorde de Justin Jefferson

Tele Minnesota Vikings estão 0-3 até agora em 2023, mas certamente não é por causa de Justin Jefferson. O wide receiver superstar está pronto para mais um começo tórridoganhando 458 jardas em 27 recepções através de três jogos.

No último jogo dos Vikings, Jefferson fez uma jogada incrível com seu time derrotado no 4º período. Ele pegou uma bala de Primos Kirk então ultrapassou o Carregadores de Los Angeles defesa para o pontuação de avanço. Minnesota acabou perdendo em moda comoventemas o touchdown foi um assunto de discussão depois.

Treinador principal dos Vikings Kevin O’Connell mergulhou nos detalhes ao falar sobre a peça.

Do jeito que ele entrou lá sem medo. Ele não sabe [a defender isn’t there to hit him]. Ele apenas sabe que está fazendo um corte lá e pode aparecer no ritmo e no tempo de Kirk. É por isso que ele foi capaz de pegar e correr tão facilmente… para ele marcar isso é apenas uma prova de que você tem que jogar um certo estilo com o quão rápido o jogo da NFL é para maximizar essas oportunidades como Aquele.