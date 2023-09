Kit Antena Digital GRATUITO está LIBERADO. Digite seu CPF e veja se tem direito.

Os dias da tecnologia de antena parabólica antiga estão contados e o sinal digital está se tornando cada vez mais uma realidade. Se você ainda não fez a transição, temos uma notícia excelente: o governo federal está disponibilizando um kit de antena gratuita para as famílias registradas no CadÚnico. Leia até o final e descubra se tem direito, assim como solicitar.

O Que é o Kit de Antena Gratuita?

O kit de antena gratuita é uma coleção de dispositivos que inclui uma antena digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos necessários para conectar os equipamentos à sua televisão. A instalação é realizada por técnicos do projeto Siga Antenado, que visitam sua casa na data marcada para efetuar a troca do equipamento.

Benefícios da Antena Digital

A antena digital tem várias vantagens em relação à antena parabólica tradicional. Além de proporcionar maior qualidade de som e imagem, as antenas digitais permitem que as famílias continuem a desfrutar de uma programação variada com qualidade ainda maior. Além disso, a antena digital não sofre interferência do sinal 5G, garantindo uma melhor experiência de uso.

Por Que a Transição para Antena Digital é Obrigatória?

A transição para a antena digital é necessária devido à interferência entre os sinais da antena parabólica tradicional e o 5G, que operam na mesma frequência. Isso pode resultar em perda de sinal. Com a implementação do 5G em todo o país, a distribuição dos kits está acontecendo em diversas cidades.

Instalação da Antena Digital

A instalação da antena digital é feita por técnicos do Siga Antenado, que vão até a sua casa no dia agendado para realizar a troca do equipamento. Eles se encarregam de instalar a antena digital, o receptor e os cabos necessários para conectar os equipamentos à sua televisão. O controle remoto também é fornecido no kit, junto com as pilhas necessárias para o seu funcionamento.



Você também pode gostar:

Peça Seu Kit de TV Digital Gratuitamente

A troca da antena parabólica tradicional pela antena digital é uma medida necessária para garantir a continuidade da transmissão de TV aberta com qualidade e sem interferências. O kit gratuito de antena digital oferecido pelo governo federal é uma oportunidade única para as famílias de baixa renda terem acesso a uma programação variada com qualidade ainda maior. Não perca mais tempo e garanta já o seu!

A transição para a antena digital é um passo importante para garantir que você continue a desfrutar da sua programação de TV favorita com qualidade superior. E com o kit de antena digital gratuita oferecido pelo governo, essa transição fica ainda mais fácil. Então, se você ainda não marcou a troca do seu kit de antena digital, não perca mais tempo. Marque agora mesmo e garanta a sua antena digital gratuita!

Mais de 80 canais disponíveis pela Banda KU

AKI TEM TV

APARECIDA FM

BAND

BAND CAMPINAS

BAND CEARÁ

BAND FM

BAND MANAUS

BAND MINAS GERAIS

BAND NEWS FM

BAND PARANÁ

BAND PORTO ALEGRE

BAND PRESIDENTE PRUDENTE

BAND RIO DE JANEIRO

BAND SP

BAND TAUBATÉ

BSD LIFE

CANAL AGRO

CANAL DO BOI

CANAL DO CRIADOR

CANAL RURAL

CENTRAL TV

CETAMA DE JUAZEIRO DO NORTE

CNN BRASIL

CNT CURITIBA

CNT RIO DE JANEIRO

EPTV VARGINHA

EVANGELIZAR

FM 93 MHZ

FUTURA

GAZIN

GLOBO BELO HORIZONTE

GLOBO BELÉM

GLOBO CAMPINAS

GLOBO CURITIBA

GLOBO FORTALEZA

GLOBO GOIÁS

GLOBO MINAS GERAIS

GLOBO PORTO ALEGRE

GLOBO RECIFE

GLOBO RIO DE JANEIRO

GLOBO RJO HD

GLOBO SALVADOR

GLOBO SP

IDEAL TV

ISTV

JOVEM PAN NEWS

LIFE CHANNEL BRASIL

MEIO NORTE FM

NATIVA FM

NSC TV

PAI ETERNO

PLAYTV SAT

POLISHOP

RADIO FM SOBRAL

RADIO REDE NOVO TEMPO

RADIO BANDEIRANTES FM

RBTV

RECORD NEWS

RECORD NEWS

REDE 21

REDE AMERICA

REDE BRASIL

REDE GAZETA SP

REDE GOSPEL

REDE LIFE BRASIL FM

REDE SUPER

REDE TV

REDE VIDA

REDE VIDA FM

REDE VIVA EDU

REDE VIVA EDU 2

RELIGIÃO DE DEUS

RÁDIO BOA NOVA

RÁDIO GOSPEL

RÁDIO TAMOIO

RÁDIO VERDES MARES

SAUDADE FM

SBN

SBT

SBT BELÉM

SBT BRASILIA

SBT RIO DE JANEIRO

SBT RIO GRANDE DO SUL

SBT SP

TERRA VIVA

TV APARECIDA

TV BRASIL

TV BRASIL 2

TV CANÇÃO NOVA

TV CENTRO AMÉRICA

TV CULTURA

TV CÂMARA

TV DIÁRIO – FORTALEZA

TV ESCOLA

TV HORIZONTE

TV JUSTIÇA

TV MANÁ

TV MEIO NORTE

TV MILAGRO

TV MIRANTE

TV MORENA

TV MUNDO MAIOR

TV NOVO TEMPO

TV PADRE CÍCERO

TV RECORD NACIONAL

TV SENADO

TV SÉCULO 21

TV TEMPLO

TV TRIBUNA RECIFE

TV VERDADE

TV VERDES MARES

VIVAX TV

WOOHOO

ÓTIMA FM

Quem é Elegível para o Kit de Antena Gratuita? E como consultar pelo CPF?

As famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em milhares de municípios brasileiros têm direito ao kit de antena gratuita. Para saber se você tem direito, basta digitar seu CPF ou NIS no sigaantenado

Como Marcar a Troca?

Para marcar a troca dos kits, você precisa ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o site Siga Antenado, informar seus dados pessoais, número do CPF e o Número de Inscrição Social (NIS).

Regiões Atendidas pela Troca de Antena Digital

A troca de antena digital está sendo coordenada pela Siga Antenado e acompanhada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Até o momento, várias cidades das Regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte já têm a troca de kits agendada.

A lista completa de cidades elegíveis para a troca de kits está disponível no site do Ministério das Comunicações. Se a sua cidade estiver na lista, basta ligar para o número 0800 729 2404 ou acessar o site Siga Antenado e marcar a troca do seu kit de antena gratuita. Confira lista das cidades aqui