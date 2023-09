Klay Thompson rotulado como o jogador ‘mais bem pago’, ex-companheiro de equipe do Warriors o defende

A nova classificação publicada por um importante site de basquete atraiu a ira de um ex- Guerreiro do Golden Statechateado porque seu ex- Irmão respingo companheiro de equipe foi incluído em uma lista dos “jogadores mais bem pagos” no NBA.

Juan Toscano-Anderson gritou ArosHype não apenas por publicar uma lista dos piores contratos da história da NBA, mas por incluir o tetracampeão Klay Thompson nele. Toscano-Andersonque jogou pela última vez pelo Jazz de Utahera ThompsonEle foi companheiro de equipe no Golden State entre 2020 e 2022, e a dupla ganhou um campeonato juntos há duas temporadas.

Qual é a lista dos “jogadores mais bem pagos”?

ArosHype usou uma métrica proprietária chamada “Valor real”, que busca equilibrar a vida real de um jogador NBA contrato com seu desempenho na contagem, bem como quaisquer estatísticas subjacentes relevantes.

A lista classificada Thompson como o terceiro jogador mais bem pago da história, atrás apenas João Parede e Gordon Hayward.

“A questão, pelo menos para este exercício, é que o jogo (de Thompson) – mesmo antes das lesões – nunca foi apreciado pelos analistas”, dizia o artigo. “Mesmo em 2015-16, sem dúvida sua melhor temporada quando ele chegou à 3ª equipe Totalmente NBA e fez parte do 73-9 Guerreiros elenco, Thompson mal era um jogador do Top 50, de acordo com as análises.”

HoopsHype também aponta que as lesões de Thompson no ligamento cruzado anterior e no tendão de Aquiles – que lhe custaram duas temporadas completas de basquete – fazem com que seu contrato de cinco anos no valor de US$ 190 milhões com Estado Dourado parecer um pagamento a mais substancial. No entanto, Thompson tem sido amplamente considerado um dos maiores arremessadores da história do basquete por muitos anos e já era tricampeão quando assinou o contrato (agora entrando em sua última temporada). Além disso, ele posteriormente ganhou um quarto anel como contribuidor principal em 2022.

Outro anel no horizonte?

Thompson está programado para atingir a agência gratuita irrestrita no próximo verão, o que significa que ele poderia continuar seu NBA carreira em outro lugar em 2024. Mas é difícil imaginar o jogador de 33 anos usando qualquer uniforme que não seja o Guerreiros‘ – e ele já está falando sobre ganhar um quinto campeonato da NBA na próxima temporada.

Thompson, Stephen Currye Chris Paulo formará uma quadra de defesa intrigante em São Francisco esta queda. O trio veterano, junto com o forte atacante Draymond Verdeterá o Guerreiros na mistura de títulos – onde Thompson tentará “provar” novamente que seu contrato de US$ 190 milhões não foi um pagamento a mais, afinal.