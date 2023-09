Klopp confirma que Salah não está à venda: é apenas uma história da mídia

Mohamed Salah foi uma das estrelas do show como Liverpool derrotado Vila Aston 3 a 0 na tarde de domingo, e Jürgen Klopp insistiu que o egípcio não vai deixar o clube

Apesar das especulações que ligam Salah a uma transferência para a Arábia Saudita, o treinador descartou esses relatos como rumores.

Mo Salah leva Son Heung-min ao prêmio PFA

Foi dito pelo The Athletic que houve uma oferta de 230 milhões de euros para fazer Salah o jogador mais caro de todos os tempos, e a oferta ainda pode ser apresentada já que o mercado da Arábia Saudita permanece aberto por mais uma semana, mas Klopp tem procurado acalmar os temores dos torcedores.

Jurgen Klopp fala sobre a especulação de Salah

Em entrevista no Liverpool contra Vila Aston jogo, Klopp foi perguntado se tem sido difícil manter Salah focado nos últimos dias.

“Eu não precisava,” Klopp respondeu Sky Sports.

“É uma história da mídia e nunca foi divulgada.

“Tenho uma mesa grande no meu escritório, tem muitos papéis lá. Tenho laptop, iPad e tudo que você precisa, mas nenhum deles está ocupado com esse tipo de notícia.

“Tenho muitas coisas para fazer e nem pensamos nisso.

“Mo teve uma semana de treino completamente normal e boa. Não havia nada do meu ponto de vista em que pensar.”

Salah marcou seu 188º gol pelo clube no jogo contra Vila Astone Klopp espera que os rumores terminem com essa performance e com suas próprias citações.