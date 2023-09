Kourtney Kardashian compartilha novas fotos após susto de gravidez

Ragora, Kourtney Kardashian está chegando ao fim de uma gravidez particularmente difícil enquanto se prepara para dar à luz seu quarto filho.

Ela teve que passar por uma cirurgia fetal de emergência na semana passada, mas a mulher de 44 anos está bem, assim como o bebê.

Kourtney Kardashian e Travis Barker revelam o sexo de seu bebê em um vídeo original

No final de semana, Kourtney Kardashian compartilhou uma série de imagens dela mesma embalando a barriga de grávida, usando um sutiã preto com top de renda transparente e luvas combinando.

Ela também usava uma jaqueta de couro preta nas fotos, além de calças de couro envernizado.

“A gravidez é tão fortalecedora”, ela legendou o post.

Os fãs foram rápidos em responder com apoio para Kourtney Neste momento.

“Estou tão feliz que você e o bebê estão bem, mal posso esperar para vê-lo quando ele nascer”, disse um deles.

“Aproveite o resto da sua gravidez, mamãe.”

“Empoderador, inspirador e lindo”, acrescentou outro.

Apesar do fato que Kardashian usou a palavra “capacitar” para a sua gravidez, alguns sentiram que uma palavra diferente começando com e seria mais adequada para o milagre do nascimento.

“Você escreveu exaustivamente errado”, escreveu um fã.

Cirurgia de emergência de Kourtney Kardashian

Após a cirurgia de emergência na semana passada, o pai, Travis Barkerfoi quem tranquilizou publicamente os fãs sobre a saúde e o bem-estar de todos.

“Voei para casa para uma cirurgia de emergência com risco de vida para nosso bebê e estou muito grato por ter corrido bem”, compartilhou o baterista no Twitter na semana passada.

“Quero agradecer por todo o apoio”, continuou ele.

Enquanto isso, Kourtney KardashianA declaração agradeceu à equipe médica.

““Como alguém que teve três gestações realmente fáceis no passado, não estava preparada para o medo de correr para uma cirurgia fetal urgente”, disse ela.

“Serei eternamente grato aos meus incríveis médicos por salvarem a vida do nosso bebê.

“Sou eternamente grata ao meu marido que correu para o meu lado depois da turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, minha rocha.

“E para minha mãe, obrigado por segurar minha mão durante isso.”