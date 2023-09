Kourtney Kardashian precisava de uma cirurgia fetal urgente para salvar a vida do bebê ainda não nascido

Kourtney quebrou o silêncio na quarta-feira sobre sua recente internação no hospital, compartilhando uma foto dela e de Travis de mãos dadas e dizendo que está grata aos médicos, “por salvar a vida do nosso bebê”.

Ela continua agradecendo a Travis, dizendo que ele “correu para o meu lado depois da turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, meu rock”. Ela também expressa gratidão por sua mãe, Kris Jenner que também a apoiou durante o processo assustador.

Ela continua: “Como alguém que teve três gestações realmente fáceis no passado, não estava preparada para o medo de correr para uma cirurgia fetal urgente. Não acho que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa começar a entenda esse sentimento de medo.”

Kourtney encerra a postagem emocionada, dizendo que a “bênção mais verdadeira” foi sair do hospital com seu filho são e salvo no estômago.