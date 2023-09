Kristin Chenoweth faz serenata de amor em rosa: seu casamento com Josh Bryant

FDurante anos, Chenoweth hasteou orgulhosamente a bandeira da despedida de solteira. O casamento parecia uma música solo que ela nunca cantaria. Ela até teve um noivado no final dos anos 90 com o ator Mark Kudischmas os sinos do casamento nunca tocaram.

Então, num momento fortuito, Josh Bryant entrou no palco. Chenoweth encontrou seu parceiro perfeito e não conseguia imaginar deixá-lo ir. O amor, como dizem, muda o tom.

Bryantum músico, podia ver as cores do amor em Chenoweth personalidade, e ele sabia que o casamento seria pintado em tons de rosa, refletindo seu caráter alegre e vibrante.

Chenoweth entrou na conversa, revelando seu desejo de ser ela mesma no grande dia. “Eu quero Josh para ver a garota com quem ele está há cinco anos. Vou parecer glamorosa, mas quero ser eu mesma”, disse ela. Normal para Cristinaporém, significa dar tudo de si, colocando seu toque único em tudo.

No dia do casamento, ela caminhou até o altar em um Pamela Roland vestido com uma sobreposição rosa transparente e detalhes elegantes de laço nas costas. Um vestido que exalava simplicidade e elegância, com pequenos detalhes de flores de pérolas no corpete. White não foi sua escolha; Chenoweth queria algo não tradicional para refletir sua história de amor única.

A decoração do casamento seguiu o exemplo, apresentando uma mistura romântica de tons de branco, rosa e champanhe. Arranjos florais exuberantes, com lírios, rosas de jardim, rosas em spray e hortênsias, adornavam o local.

Uma história de amor atingindo um crescendo rosa: a jornada nupcial de Chenoweth

O fim de semana de casamento do casal começou com um jantar de ensaio no Grelha Capitalcompleto com um personalizado Baskin-Robbins bolo. Depois, no grande dia, 140 convidados reuniram-se numa residência privada para testemunhar os votos sinceros do casal.

Durante a cerimônia, Chenoweth e Bryant trocaram uma forma de votos tradicionais, mas não houve menção de “obedecer”, com o Broadway estrela adicionando seu humor característico ao processo.

Após a emocionante cerimônia, os amigos e familiares do casal desfrutaram de coquetéis personalizados como o “Margarita malvada” e a “Bryant à moda antiga.” Chenowethos lanches favoritos, Dunkin Donuts e 7-11 golesforam servidos como petiscos noturnos, acrescentando um toque pessoal à celebração.

Kristin Chenoweth e Josh Bryant caminhos se cruzaram pela primeira vez em 2016 em Chenowethcasamento da sobrinha, onde Bryanta banda, Hino da estrada secundária, desde o entretenimento. O destino os reuniu novamente dois anos depois, quando Bryanta banda se apresentou em outro casamento Chenoweth participaram.

A amizade deles floresceu em amor, com Bryant fazendo um movimento ousado para capturar Chenowethcoração. Ele apareceu em um de seus shows em Carolina do Norteselando seu destino com uma melodia romântica.

Apesar da diferença de idade de 14 anos, Chenoweth elogiado Bryant por fazê-la se sentir confiante, bonita e amada em qualquer idade. Depois de três anos de namoro, Bryant proposto em outubro de 2021, e sua história de amor atingiu seu crescendo emocionante com seu casamento com tema rosa.