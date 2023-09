Kroy Biermann diz que ele e Kim Zolciak estão ‘financeiramente indigentes’

Kroy Biermann está novamente implorando a um juiz que não deixe sua ex-esposa Kim Zolciak desacelerar sua tentativa de vender a mansão – insistindo que eles precisam vender o lugar o mais rápido possível … para que possam conseguir almofadas separadas para proteger seus filhos do trauma de seu relacionamento tóxico.

Sim, é Kroy apontando o dedo para Kim e atribuindo seus problemas a ela. Além do mais – ele diz que o IRS na verdade tem um penhor sobre a casa impostos não pagos no valor de US$ 1,1 milhão. Kroy também cita uma série de ações judiciais de credores quem quer seu dinheiro.