Toni Kukocum dos jogadores mais talentosos da história europeia e tricampeão da NBA com Michael Jordande búfalos de Chicagocomparou Nikola Jokić (campeão da NBA e duas vezes MVP) a lendas como Drazen Petrovic, Dino Radja, Vlade Divac ou Arvydas Sabonis.

“Jokic é ótimo, falei sobre ele há cinco ou seis anos. Gosto do estilo dele, com seu conhecimento de basquete e compreensão do jogo, ele compensa a habilidade atlética que lhe falta.” Para coc disse sobre o Nuggets de Denver estrelar declarações relatadas por ‘Hoopshype’.

De acordo com Para cocque está promovendo seu novo documentário ‘The Magical Seven’, “JokicA carreira do jogador ainda não atingiu os 50 por cento” e diz que “provavelmente” se tornará no melhor jogador europeu da história.

“É Nikola Jokić o melhor europeu? Eu penso Drazen Petrovic, Dino Radja, Vlade Divac ou Arvydas Sabonis fiz coisas que ele ainda não tocou, embora eu ache que ele fará”, Para coc disse.

“Mas, realisticamente, se Sabonis estivesse na NBA agora aos 24 anos, ou Petrovicou Radja, ou eu – minha geração. Se assistíssemos a NBA pela TV, certamente seríamos muito melhores do que éramos naquela época”, argumentou o ex-jogador. Jugoplastika, Benetton Treviso, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks jogador.

Toni Kukoc sublinhou que “na minha opinião as comparações são desnecessárias, especialmente entre gerações diferentes”.

“Para concluir, JokicA qualidade e o tamanho não são de todo questionáveis”, sentenciou.