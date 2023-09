Kyle Richards apoia o ex-marido Mauricio Umansky na estreia de ‘DWTS’

Kyle Richards dar Maurício Umansky A separação de John é a mais legal da história de Hollywood – porque a ex-esposa do cara apareceu pessoalmente para vê-lo dançar ao vivo na TV.

A estrela de ‘RHOBH’ chegou para a gravação de terça-feira de “Dancing With the Stars” – que estreou sua última temporada na ABC… exibindo todos os competidores e seus movimentos do primeiro round, incluindo Mauricio e seu parceiro de dança Emma Slateré o número jive.