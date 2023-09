Kyle Shanahan reage aos comentários de Jimmy Garoppolo sobre a troca de Trey Lance para o Dallas Cowboys

Nmeio ano se passou desde Jimmy Garoppolo assinou um contrato de três anos com o Invasores de Las Vegas, rompendo efetivamente os laços com o São Francisco 49ers. Ainda assim, ambas as partes continuam a ser questionadas sobre a sua relação passada, acrescentando novas camadas a uma narrativa já complexa.

O desenvolvimento mais recente ocorreu na quinta-feira passada, quando 49ers treinador principal Kyle Shanahan foi pressionado sobre suas opiniões sobre Garoppolo’s observações relativas ao comércio de Trey Lance para o Dallas Cowboys. Embora Garoppolo não fez nenhuma declaração particularmente provocativa, ele descreveu a situação como tendo “houvido muitas situações estranhas por lá”.

Para isso, Shanahan respondeu,

Você conhece Jimmy, os comentários são os comentários… Eu realmente não estou preocupado com os comentários dele. Kyle Shanahan

O pano de fundo a este drama contínuo é rico e cheio de reviravoltas. Garoppolo se juntou ao 49ers em 2017, visto então como o futuro da franquia. Apesar de uma série de lesões que interromperam seu mandato, que ainda assim viu um Super Bowl corrida e três viagens no total para os playoffs, o 49ers convocou Lança em 2021 para ser Garoppolosucessor. Lança foi declarado o quarterback titular da temporada de 2022, levando o 49ers a assinar novamente Jimmy G. por um único ano – uma decisão que se revelou prudente quando Lança foi afastado dos gramados devido a uma lesão no final da temporada no segundo jogo da temporada.

Jimmy G passou a encontrar novos desafios com os Raiders

No entanto, Garoppolo também sofreria uma lesão no final da temporada pouco depois, abrindo as portas para o quarterback Brock Purdy para tomar as rédeas. Era Purdyperformances inovadoras que fizeram Trey Lance dispensável, levando ao seu eventual comércio.

Quando ainda questionado sobre GaroppoloCom o uso do termo “estranho”, Shanahan pareceu concordar momentaneamente antes de se corrigir:

Acho que sempre que você passa para a terceira escolha do draft e não dá certo, é uma situação estranha. Mas, essa é a situação, então foi isso que aconteceu. Não acho tão estranho assim, é incomum que não dê certo. Mas, eu não pensaria, ‘isso é estranho’. Eu acho que é incomum. Kyle Shanahan

Enquanto Shanahan escolheu cuidadosamente suas palavras, o que se destacou foi seu aparente elogio à “realidade” de Lance e seu otimismo sobre Lançarecomeço em Dallas. Nenhuma palavra semelhante de encorajamento foi oferecida para Garoppolodestacando mais uma vez que na linguagem dos treinadores, às vezes o que não é dito diz muito.