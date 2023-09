Kylie Jenner e Timothée Chalamet de mãos dadas na Paris Fashion Week

Kylie Jenner dar Timothée Chalamet são duas cabeças em um grupo gótico na Cidade do Amor – usando roupas muito semelhantes quando chegaram à Paris Fashion Week.

O casal da lista A – que recentemente veio a público como um item – esteve na Europa na noite de segunda-feira para a Paris Fashion Week. A dupla foi para Rosália festa de aniversário, entrando e saindo do local de hospedagem de mãos dadas… e definitivamente com cores coordenadas também.

Como você pode ver… o tema aqui é basicamente tudo preto, e talvez até uma pitada de incógnito. Tim está fazendo o seu melhor Leão com aquela coisa do boné de beisebol abaixado – e KJ está seguindo seu exemplo, ao que parece.

Você deve estar se perguntando se o namorado dela, Timmy, está estimulando isso… o estilo do cara – pelo menos no dia-a-dia – é tão discreto e casual quanto possível para as megaestrelas.