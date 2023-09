Kyrie Irving virou Novak DjokovicA vitória do US Open em uma mensagem de superioridade das personalidades antivacinas.

Djokovic derrotado Daniel Medvedev para reivindicar o 24º título de Grand Slam de simples na Era Aberta.

O sérvio venceu uma disputa de três sets onde estava claramente um nível acima do número 3 do mundo

O lendário tenista venceu por 6-3, 7-6 e 6-3 para encerrar o torneio em pouco mais de três horas.

Ele liderou a maioria das estatísticas no site oficial do US Open, com Medvedev apenas liderando-o em ases e porcentagens de primeiro serviço.

Irving posteriormente agarrou-se à vitória de Djokovic para sugerir que os antivaxxers são melhores atletas do que aqueles que tomaram o medicamento para ajudar a acabar com a pandemia de Covid-19, que terminou como um problema de saúde pública internacional em maio de 2023.

Indo para o Instagram, ele espalhou mensagens de: “Novak Djokovic, não vacinado, venceu o US Open! Ele venceu e nós também!”

Outro leu: “Droga! Você está certo sobre todas essas teorias da conspiração ao longo dos anos. Achei que você fosse louco.”

Irving meses perdidos da temporada da NBA enquanto estava associado ao Redes do Brooklyn em 2021 devido à recusa em tomar a vacina, o que reduz o risco de danos graves aos pulmões e pneumonia.

A pandemia da COVID-19 durou mais de três anos e matou oficialmente apenas sete milhões de pessoas, embora as estimativas variem entre 17,5 e 31,4 milhões de pessoas, uma vez que os governos foram acusados ​​de esconder a verdadeira devastação da doença. Um por cento da população global morreu oficialmente.

O escândalo anti-semitismo de Irving

Irving muitas vezes subscreve teorias da conspiração que vão desde as facilmente refutáveis, como afirmar que a Terra é plana, até teorias sobre a vacina COVID-19.

Anteriormente, ele postou conteúdo antissemita em suas redes sociais, alegando que o povo judeu mentiu sobre suas origens e negou que o Holocausto tenha acontecido.

Ele foi suspenso pela NBA por tempo indeterminado, antes de ser autorizado a retornar.