Kysre Gondrezick, o ex-jogador da WNBA que está nas manchetes após ser agredido por Kevin Porter Jr.

Kyrse Gondrezick foi levado ao hospital na manhã de segunda-feira após sofrer uma suposta agressão do armador K do Houston Rockets.evin Porter Jr..

O 26 anos é um atual jogador de basquete livre que jogou pelo Febre Indiana e a Céu de Chicago da WNBA.

Cyrse é filha de Grant Gondrezickque jogou no NBA para os Suns e os Clippers no final anos 80.

A jornada de Kyrse no basquete

Kysre Rae Gondrezicknascido em 27 de julho de 1997, é um jogador profissional de basquete americano cuja jornada pelo mundo dos esportes foi marcada por conquistas e resiliência notáveis. Embora ela seja atualmente uma agente livre,

Gondrezick jornada do basquete começou em Escola secundária de Benton Harbor em Michiganonde ela mostrou seu talento excepcional.

Em 2016ela ganhou os prestigiosos títulos de Miss Basquete de Michigan e Jogador do ano do Michigan Gatoradeenquanto sua mãe atuava como assistente técnica.

Seu último ano em Porto de Benton foi nada menos que histórico, pois ela se tornou a primeira garota em Michigan história para média acima 40 pontos por jogo. Em um jogo inesquecível, ela até marcou um gol impressionante 72 pontos durante uma vitória dupla na prorrogação nos playoffs distritais.

Na Faculdade, Gondrezick jogou tanto pelos Carcajus de Michigan e a Montanhistas da Virgínia Ocidental. Ao longo de sua carreira universitária, ela foi selecionada duas vezes para todas as conferências.

No 2021 WNBA rascunho, Gondrezick era o 4ª escolha geral pelo Febre Indiana. Sua entrada na liga marcou um momento histórico para Virgínia Ocidental programa de basquete feminino, ao se tornar a melhor seleção da universidade.

Durante sua temporada de estreia Gondrezick apareceu em 19 jogos, mostrando sua versatilidade com médias de 1,9 pontos e 1,0 rebotes em pouco mais de 9 minutos por jogo.

Em uma postagem sincera nas redes sociais, Gondrezick revelou sua decisão de se afastar do WNBA durante sua temporada de estreia por motivos de saúde mental. Lidando com a perda de seu pai, que morreu em 2021tornou-se cada vez mais desafiador à medida que ela navegava pelas demandas de sua carreira profissional.

Apesar de ter sido dispensado 2022ela assinou um contrato de campo de treinamento com o Céu de Chicago mas ela não fez parte do elenco do time para a temporada e entrou no free agency, onde permanece até hoje.

Vítima de agressão

Kysre foi encontrada pela polícia em seu quarto de hotel no Hotel Millennium Hilton em Nova York no 1 Um Quadrado por volta das 6h30 da manhã com um corte no rosto e dores no pescoço.

A polícia chegou ao hotel depois de receber uma Chamada 9-1-1 por uma suposta agressão e prendeu um jovem de 23 anos Kevin Porter Jr., Namorado de Kysre na cena.

De acordo com o relatório, Porter Jr. supostamente atingido Gondrezick em várias ocasiões e colocou as mãos em volta do pescoço.