Lamar Jackson ficou irritado depois que Ravens não conseguiu afastar Colts no OT

Tele Corvos de Baltimore (2-1) sofreu a primeira derrota de 2023 NFL temporada no domingo no M&T Bank Stadium em um confronto da prorrogação da semana 3 contra o Colts de Indianápolis (2-1) que terminou com um field goal walkoff feito pelo chutador Matt Gay.

Jackson, 26, teve a oportunidade de marcar um touchdown no OT, mas terminou a corrida com uma reviravolta nos dows. Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, o QB dos Ravens admitiu que teve “muitas oportunidades de encerrar o jogo”.

“Como eu disse, você sabe, tivemos muitas oportunidades de encerrar o jogo”, disse Jackson. “Especialmente quando nossa defesa fez um ótimo trabalho parando aqueles caras, você sabe, ótima posição de campo, mas não movemos a bola.

“Isso me irritou. Irritou a todos nós. Gostamos de terminar o trabalho. A defesa esteve muito bem hoje. Eles sempre se saíram bem, mas especialmente hoje, nos dando a oportunidade de terminar o jogo, mas não o fizemos.”

A defesa dos Ravens parou os Colts bem no meio-campo na primeira investida da prorrogação, mas Jackson não conseguiu mover as correntes, abrindo caminho para Gay chutar a bola bem no meio das barras verticais.

“Tivemos muitas oportunidades de encerrar o jogo… Isso irrita a todos nós.” pic.twitter.com/w4H5Rpham4 ? Baltimore Ravens (@Ravens) 24 de setembro de 2023

Polêmica não chamada para Ravens WR Zay Flowers

Essa campanha terminou com uma controversa não chamada, apesar do wide receiver do Ravens Zay Flores aparentemente sendo segurado por um defensor em seu percurso.

Flowers, de 23 anos, se tornou o alvo favorito de Jackson, mas terminou a disputa defensiva com apenas 48 jardas em oito recepções.

Jackson, de 26 anos, arremessou 202 jardas sem touchdowns ou interceptações em 22 de 31 passes completos. Ele também correu para 101 jardas e dois touchdowns em 14 corridas.

Os Ravens ficaram sem vários titulares devido a lesões, mas foi o mesmo caso em todo o campo.

Outra flagrante recusa por parte dos funcionários aqui em Zay Flowers. Senhorita flagrante. #Corvospic.twitter.com/RnFhkZeLY6 ? Bobby Trosset (@bobbybaltimoree) 24 de setembro de 2023

Não há Anthony Richardson para Colts

Quarterback dos Colts Anthony Richardson (protocolo de concussão) não estava disponível para jogar contra o Baltimore e foi substituído por Gardner Minshewque foi bom o suficiente para obter a vitória na estrada por 22-19.

Minshew, 27, arremessou para 227 jardas e um touchdown em 27 de 44 passes completos. O passe TD, o único do dia de Indy, foi para running back Zach Moss.

Gay, de 29 anos, acertou 5 de 5 nas tentativas de field goal para compensar 16 pontos dos 22 do time, que incluiu um chute de ponto extra bem-sucedido.

Os Colts tentarão obter vitórias consecutivas quando receberem o Rams de Los Angeles próximo domingo. Enquanto isso, Ravens visita o Cleveland Browns naquele mesmo dia.