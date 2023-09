Lamar Odom contrata crianças para trabalhar para ele no Odom Recovery Group, Company Vacation

Fontes próximas a Lamar disseram ao TMZ que ele está focado em fortalecer seu vínculo com seus filhos, e isso inclui conseguir seu filho, LJ e filha, Destino empregos no Odom Recovery Group.

Enquanto isso, a filha de Lamar é representante do cliente… ela é responsável por anotar as informações dos pacientes e garantir que estejam todos preparados quando iniciarem suas jornadas de recuperação. Disseram-nos que as duas crianças até participaram de um comercial da empresa, que irá ao ar no Hulu em vários locais.