Lanny Wadkins deu outra tacada em Phil Mickelson: se não fosse pelo golfe, ele estaria jogando em uma vala em algum lugar

Fvermes Tour PGA estrela e capitão da Ryder Cup Lanny Wadkins não mediu palavras quando se trata de suas recentes críticas ao ícone do golfe Phil Mickelson.

Em uma entrevista franca com ‘Semana do Golfe’,Wadkins expressou seu desapontamento Mickelson ações e seu impacto no esporte.

Comentários incendiários de Wadkins

O 21 vezes vencedor do PGA Tour e veterano de nove Copas Rydernão se conteve em seus comentários contundentes sobre Mickelson hábitos de jogo, que foram revelados em um livro do famoso jogador Billy Walters.

Em seus comentários iniciais sobre Canal de golfe “Golfe hoje,”Wadkins afirmou, “Não sei se alguma vez houve uma figura mais decepcionante no golfe do que Phil Mickelson.” Ele passou a expressar suas preocupações sobre Mickelson ações nos últimos anos, principalmente sua saída do PGA Tour para o LIV Golf.

Um mês depois, Wadkins revisitou o tema de forma exclusiva Perguntas e respostas com Semana de golfe, onde reafirmou sua posição. Ele criticou Mikelson por causar divisão e atrito na comunidade do golfe e questionou Mickelson contribuições para o esporte.

Wadkins comentou, “Se não fosse pelo golfe, onde estaria Phil Mickelson? Você sabe, ele estaria jogando em uma vala em algum lugar. Então, você sabe, não é bom. Acho que ele deve mais ao jogo do que ao que fez. “

A reputação de Mickelson o precede

Wadkins especulou ainda que Mikelson poderia ter sido um capitão, possivelmente até um capitão duas vezes da Ryder Cup se não fosse por seus problemas de jogo.

Mickelson reputação e posição no mundo do golfe foram prejudicados por alegações de perdas em jogos de azar perto de US$ 100 milhões e uma tentativa de apostar em um Vitória dos EUA no Copa Ryder 2012do qual participou.

Mickelson A resposta a essas alegações foi negar as apostas na Ryder Cup e reconhecer seu vício em jogos de azar, juntamente com um compromisso com a terapia.

Wadkins’ as críticas aumentaram o debate em curso na comunidade do golfe sobre o legado de Mickelson como uma das figuras mais célebres do esporte.