Larco Petróleo SEGUE CONTRATANDO em todo o país

A Larco Petróleo, empresa que consolidou-se como uma das 10 maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil e a quarta do segmento no Nordeste, está na procura por novas pessoas para compor sua equipe. Assim, veja a lista de oportunidades abertas e suas respectivas localidades:

Analista ADM I – Candeias – BA – Efetivo;

Analista de Controladoria – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de RH com foco em DHO – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente Comercial – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente Comercial – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo;

Assistente Fiscal – Salvador – BA – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Operacional – Candeias – BA – Efetivo;

Auxiliar Administrativo / Faturista – Porto Nacional – TO – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Operacional – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Auxiliar de Operações – Jequié – BA – Efetivo;

Consultor de Vendas Externo / Porto Nacional – TO – Efetivo;

Consultor de Vendas Interna – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Encarregado de Frota e Agregados – Candeias – BA – Efetivo;

Estágio na área de Manutenção – Candeias – BA – Estágio;

Faturista – Rio Verde – GO – Efetivo;

Operador de Base I – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Operador de Base – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Supervisor (a) Operacional – LEM – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Técnico (a) de Suprimentos – Salvador – BA – Efetivo.

Mais sobre a Larco Petróleo

Sobre a Larco Petróleo, podemos dizer que, com 22 anos de operação no Brasil, são 14 bases de armazenagem localizadas estrategicamente pelo país e uma frota com mais de 300 veículos (incluindo bitrens, trucks e carretas), além de uma rede própria de postos, em constante crescimento.

A Larco vem se destacando ano após ano, mesmo durante a pandemia. No Anuário Valor 1000 de 2021, do Jornal Valor Econômico, figurou em 1º lugar em rentabilidade e 4º na classificação geral no setor de petróleo e gás nacional. Além disso, alcançou a 12ª posição entre as 50 maiores empresas do Nordeste.

O que fazer para se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Larco Petróleo já foi exposta, você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o NC!