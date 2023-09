Las Vegas Sphere abre sexta à noite com show do U2

O Sphere in Vegas – uma notável maravilha arquitetônica e tecnológica – está finalmente aberto para negócios na sexta à noite em Las Vegas!

A Esfera – que levou 4 anos para ser construída a um custo de US$ 2,3 BILHÕES – abrirá suas portas para 17.500 fãs sortudos que assistirão ao U2 batizar o local.

As estatísticas são de tirar o fôlego… tem 360 pés de altura e 516 pés de largura… a maior estrutura esférica do planeta Terra. Outro recorde: seu exterior de LED de 580.000 pés quadrados, que pode ser programado para exibir as imagens mais legais que você já viu.