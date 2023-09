Las Vegas Strip Club oferece lap dances grátis para hóspedes da MGM afetados por ataque cibernético

Os visitantes de Las Vegas que ficaram estressados ​​com o ataque cibernético podem relaxar em um clube de strip-tease… onde oferecem danças eróticas gratuitas, entre várias outras vantagens, para os turistas afetados.

Larry FlyntO Hustler Club de Las Vegas está fazendo um esforço extra para garantir que os hóspedes do MGM Resorts que foram pegos no ataque cibernético ainda se divirtam em Sin City.

Entre os brindes para aqueles que tiveram suas viagens confusas … traslado gratuito do aeroporto, armazenamento de bagagem para aqueles que enfrentam atrasos no check-in, associação VIP Platinum de US$ 1.200 de cortesia e lap dances por conta da casa.

O GM do Hustler Club de Larry Flynt Bretanha Rosa disse ao TMZ …“Nossos corações estão com os funcionários e também com os turistas que foram afetados por este evento devastador. Como membros da indústria hoteleira, decidimos fazer a nossa parte para ajudar a melhorar a experiência dos hóspedes durante a sua visita a Las Vegas, o que, por sua vez, aliviará o stress dos funcionários que estão a lidar com a situação de forma tão diligente.”



Como informamos… o ataque cibernético começou no início da semana, impedindo que alguns hóspedes entrassem em seus quartos ou fizessem check-in. O ataque então gerou problemas com máquinas caça-níqueis de cassino e linhas telefônicas caíram, entre outros problemas.

Larry Flynt’s diz que os hóspedes com pelo menos 21 anos só precisam apresentar comprovante de reserva de hotel válida em qualquer propriedade MGM a partir desta semana para aproveitar os brindes, mas a diversão gratuita termina no domingo.