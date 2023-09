Laura Sanko reage à estreia no pay-per-view no UFC 293, prévia de Israel Adesanya x Sean Strickland

Laura Sanko diz que sabe de sua primeira oportunidade de convocar um pay-per-view do UFC “por alguns meses” antes do card de sábado na Austrália, mas admite que ficou surpresa porque aconteceu porque surgiu do nada.

Sanko se juntará a Jon Anik e Daniel Cormier fará parte da equipe de comentaristas do UFC 293 para o evento de sábado em Sydney. Sanko se torna a primeira mulher a fazer parte da equipe de comentaristas de um evento pay-per-view desde que Kathy Long fez isso no UFC 1, em novembro de 1993.

Antes do UFC 293, Sanko se juntou a Mike Heck, do MMA Fighting, para reagir à oportunidade de fazer parte do trio de transmissão de sábado, discutir as reações – tanto positivas quanto negativas – dos fãs e por que ela teve que ignorar as redes sociais esta semana, o burburinho em Sydney, a luta principal pelo título dos médios entre Israel Adesanya e Sean Strickland, como seriam as coisas aos 185 se Strickland conseguisse a grande reviravolta, a coletiva de imprensa do UFC 293, seu relacionamento com Long, seu apreço por Anik como uma voz passo a passo e muito mais.

Assista a entrevista completa no vídeo acima.