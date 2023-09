Lauren Boebert estava vaporizando no musical ‘Beetlejuice’, novos programas de vídeo

Como informamos, Boebert foi inicializado do musical “Beetlejuice” em Denver no domingo à noite, depois que ela estava cantando junto e supostamente vaporizando. Boebert negou que estivesse sendo atingida por uma caneta vaporizadora, mas o vídeo parece mostrar o contrário.

O vídeo também mostra o homem com quem ela estava – um democrata dono de um bar em Aspen – parecendo roçar seu seio direito.

Boebert acabou sendo instruído a sair, e ela desligou a equipe do teatro durante sua saída, mas não antes de supostamente dizer aos recepcionistas: “Vocês sabem quem eu sou? Estou no conselho. Entrarei em contato com o prefeito”.