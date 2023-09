LaVar Ball ridicularizado pela comunidade da NBA após lançar os novos tênis da marca Big Baller

LaVar Bola não está desistindo de tentar fazer a marca Big Baller (BBB) um nome conhecido na indústria da moda, especialmente no jogo de tênis, desta vez revelando um novo par de sapatos que tinha o NBA comunidade zombando dele.

Ball, 55 anos, pode ser visto modelando os tênis do BBB em um vídeo postado na página do Instagram da empresa. Ele também promove uma camisa preta e dourada que diz: “GRANDEZA TOMA BOLAS”.

Lonzo Ball chama Stephen A. SmithTwitter / Lonzo Ball

“Sim, você os viu! Isso mesmo, esses triplos B. Você sabe que nossa vibração está ficando forte”, disse Ball no clipe. “Você tem que comprar esta camisa, ‘A grandeza exige coragem’. Olha como é clean. Agora, se você gosta de moda, compre isso em preto e dourado. Vou te dizer uma coisa, isso aqui mesmo, em breve!

Os sapatos têm um design semelhante ao Adidas Yeezy Espuma Runner chutes, levando algumas pessoas na seção de comentários defendendo Ball, dizendo que aqueles que zombam dele são aqueles que compram os chutes de Kanye West.

LiAngelo Ball, o único irmão Ball que não está no NBAé o único que ainda jura fidelidade à marca. Bola LaMelo assinou com a Puma e Bola Lonzo pretende iniciar seu próprio empreendimento depois que seus sapatos exclusivos do BBB foram um fracasso total.