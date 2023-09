LeBron James corteja polêmica: Slam afundado pelo noivo do jornalista assassinado Jamal Khashoggi

EUNo mundo dos esportes, onde os atletas muitas vezes se encontram em um pedestal, não se trata apenas do jogo que praticam, mas das escolhas que fazem fora da quadra. Lebron Jamesuma das figuras mais icônicas da NBA, recentemente se viu em apuros por causa de sua visita à Arábia Saudita, e o noivo do jornalista assassinado Jamal Khashoggi não está se contendo.

Hatice Cengizque estava prestes a se casar Jamal Khashoggi no mesmo ano ele foi tragicamente assassinado por ordem de Governante saudita, príncipe herdeiro Mohammed bin-Salman (MBS), não mediu palavras ao abordar James e outras figuras do desporto que optaram por se alinhar com um país conhecido pelas suas violações dos direitos humanos. Em entrevista exclusiva ao RadarOnline.com, Gêngis expressou sua decepção, dizendo: “É muito triste ver que essas pessoas esquecem que também são moralmente exemplares ao fazerem suas escolhas”.

Lebron James levantou as sobrancelhas quando foi flagrado jogando basquete Arábia Saudita essa semana. Isto acontece apenas alguns meses depois de ele ter feito um comentário irónico nas redes sociais sobre atletas superestrelas que recebem grandes somas para exibirem as suas habilidades no país rico em petróleo. O comentário, apresentando um GIF de Forrest Gump, de Tom Hanks, descreveu com humor a rapidez com que James aceitaria um hipotético convite de US$ 776 milhões, semelhante ao oferecido a Kylian Mbappéo Francês sensação do futebol que acabou declinando.

LeBron James e sua notória fraqueza pelos petrodólares

Imagens de James no saudita capital de Riadejogando basquete com uma faixa proclamando “Bem-vindo à Arábia” e “Ministério do Esporte“estrategicamente colocado atrás dele, enviou ondas de choque pelo mundo dos esportes. Para alguns fãs, parecia que James havia abraçado o chamado saudita “dinheiro sujo”, apesar de seu patrimônio líquido estimado em US$ 1 bilhão.

LeBron James não é o primeiro astro do esporte a ser atraído pelas perspectivas de ganho financeiro em Arábia Saudita. Lendas do futebol Cristiano Ronaldo e Lionel Messijunto com golfistas Dustin Johnson e Phil Mickelson, todos garantiram acordos multimilionários que os ligam ao regime saudita. Esses endossos de alto nível levantam questões sobre as considerações éticas dos atletas ao escolherem suas parcerias.

Como Lebron James navega no turbilhão de controvérsias em torno de seu árabe-saudita visita, serve como um forte lembrete de que as figuras do esporte, gostem ou não, muitas vezes carregam uma responsabilidade moral e ética além dos limites da arena escolhida.