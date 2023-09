Adepois Equipe EUA terminou em quarto lugar no Copa do Mundo Fiba 2023, Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James insinuou querer jogar pela seleção nacional mais uma vez. Shams Charania de O Atlético agora está relatando que o rei está recrutando Stephen Curry e outro NBA estrelas como Kevin Durant para se juntar a ele no próximo verão.

O Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris também veria Jayson Tatum e Antonio Davis junte-se a James, Curry e Durant, por Sharania. Outros grandes nomes como Damian Lillard, Devin Booker, De’Aaron Fox e Kyrie Irving supostamente também querem representar seu país.

Curry, 35 anos, nunca participou do jogos Olímpicosmas ganhou o 2010 e Copas do Mundo Fiba 2014.

Desde o Time dos sonhos fez o mundo se apaixonar pelo basquete em Barça 1992a equipe dos EUA só não conseguiu ganhar o ouro olímpico uma vez, perdendo o Atenas 2004 semifinal para a Argentina.

James, de 38 anos, conquistou o bronze naquela edição, mas depois provou a glória olímpica com o Resgatar equipe em Pequim 2008 e então Londres 2012derrotando Espanha em ambas as ocasiões.

11 anos desde o último jogo de LeBron com a equipe dos EUA

James jogou pela última vez pela equipe dos EUA há 11 anos, aos 39 anos quando Paris 2024 chegasse, então também poderia servir como sua volta de vitória antes de se aposentar.

Grant Hilldiretor executivo da Basquete dos EUA e um membro da equipe que ganhou o ouro em Atlanta 1996disse em plena Copa do Mundo que alguns dos jogadores que integraram a seleção também estariam no Jogos de Paris.

“Eles são jovens, são bons e estão com fome. Quando LeBron James, Chris Paulo, Carmelo Anthony ou Dwyane Wade foram para a Copa do Mundo de 2006, não eram os jogadores que se tornaram depois. Estamos construindo algo”, disse Hill.

Com James recrutando uma série de estrelas da NBA para Paris 2024, o plano de Hill pode mudar drasticamente, salvo algumas exceções. Ele certamente gostaria de integrar seu companheiro de equipe do Lakers, Austin Reavesque foi sem dúvida o melhor jogador da Seleção dos EUA na Copa do Mundo.