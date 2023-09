LeBron James tentando recrutar Steph Curry e Kevin Durant para a equipe dos EUA nas Olimpíadas de 2024

ADepois que a equipe dos EUA terminou a Copa do Mundo Fiba de 2023 em quarto lugar, LeBron James já colocou em ação um plano para mudar a situação.

O atacante do Lakers, conforme relatado por Shams Charania do ‘The Athletic’, estaria disposto a fazer parte da seleção dos EUA que irá às Olimpíadas de Paris no próximo verão.

O evento olímpico é atraente para os jogadores da NBA, ao contrário dos Campeonatos Mundiais, e LeBron parece determinado a lutar pelo ouro mais uma vez.

E não só isso, ele já está tentando convencer outras grandes estrelas como Jayson Tatum, Kevin Durant, Anthony Davis e Stephen Curryque nunca participou de uma Olimpíada, para se juntar a ele.

Outros grandes nomes como Damian Lillard, Devin Booker, De’Aaron Fox e Kyrie Irving também adorariam representar seu país nos Jogos do próximo verão.

Desde que os Estados Unidos enviaram o Dream Team aos Jogos de Barcelona em 1992, só não conseguiram ganhar um ouro olímpico, o ouro de Atenas 2004, conquistado pela Argentina.

Kevin Durant, em jogo nos Jogos de Tóquio.RAMN NAVARRO

LeBron jogou e ganhou o bronze. Mais tarde, ele experimentaria a glória olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012, derrotando a Espanha em ambas as ocasiões.

LeBron jogou pela última vez pela seleção nacional há 11 anos

Aquela final, há 11 anos, foi a última vez que o atacante do Lakers jogou pela seleção dos Estados Unidos.

Ele terá 39 anos quando as Olimpíadas acontecerem no próximo verão, mas ninguém duvida se ele terá um bom desempenho. Se ‘King’ James está presente, como algumas das outras estrelas podem não estar?

Grant Hilldiretor-executivo do USA Basketball e integrante da seleção que conquistou o ouro nos Jogos de Atlanta, em 1996, disse em plena Copa do Mundo que alguns dos jogadores que integravam a seleção também estariam nos Jogos de Paris.

“Eles são jovens, são bons e estão com fome. Quando LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony e Dwyane Wade foram para a Copa do Mundo de 2006 e não foram os jogadores que se tornaram depois. Estamos construindo algo”, disse ele.

No entanto, a disposição dos craques em voltar pode mudar isso.

Haliburton, Bridges e Reaves, parecendo tristes durante a disputa do terceiro lugar contra o Canadá.LAPRESSE

Última chance para a grandeza

A seleção dos EUA na Copa do Mundo contou com apenas alguns jogadores que haviam disputado um All-Star Game e nenhum jamais fez parte de um time All-NBA.

A comparação com os seus “seniores”, muitos dos quais acabarão no Hall da Fama, foi surpreendente. O time C (ou D ou E) trazido pelo basquete dos EUA não estava à altura dos padrões, mas tudo isso pode mudar nas Olimpíadas.

Com LeBron 39 quando as Olimpíadas começarem em Paris, Curry 36 e Durant 35, seria a última chance de ver alguns dos maiores jogadores de todos os tempos nas Olimpíadas.

Os americanos fariam do evento parisiense uma celebração das estrelas. Se for com ouro no pescoço, melhor ainda.