Lei de trânsito gera MULTA PESADA e brasileiros ficam indignados

Os condutores devem estar constantemente vigilantes em relação às possíveis alterações que ocorrem nas condições de tráfego. Deve-se considerar que novos dispositivos surgem, procedimentos passam por modificações e regulamentos são atualizados. É necessário ter uma atenção especial em relação às infrações de modo a evitar ser alvo de multa.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) consiste no conjunto de diretrizes que determina o que é permitido e o que é proibido nas vias públicas do país. Essas normas são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Uma das maiores preocupações dos motoristas está relacionada à multa, pois esta tem um impacto financeiro e pode resultar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mas, qual é a mudança no trânsito que acompanha a implementação desse novo radar?

A apreensão dos condutores aumentou significativamente com a introdução de um novo dispositivo de fiscalização. Ele é capaz de penalizar múltiplos veículos simultaneamente.

Isso é uma demonstração das vantagens da tecnologia, que está auxiliando as autoridades de trânsito na identificação das infrações cometidas. Portanto, é fundamental manter a máxima atenção para evitar ser multado por descuido ou falta de atenção.

Os radares costumam ser instalados em locais com grande volume de tráfego, onde há uma incidência maior de acidentes e de infrações por parte dos motoristas. Até então, os dispositivos mais conhecidos eram as pistolas, que eram capazes de registrar uma única infração de cada vez. O foco principal era coibir o excesso de velocidade acima dos limites permitidos nas vias.

No entanto, os dispositivos de fiscalização mais modernos têm a capacidade de identificar uma variedade maior de infrações. Assim, um exemplo disso é o novo radar Trucam, fabricado pela Lasertech, que tem chamado a atenção dos motoristas. Esse radar é capaz de multar até 30 veículos por minuto, o que se traduz em 3 notificações simultâneas.

Informações captadas pelo equipamento



Com essa nova tecnologia, fica muito mais difícil para os motoristas evitarem a multa, seja diminuindo a velocidade ao se aproximar do radar ou acelerando após passar por ele. Além disso, o alcance desse radar é consideravelmente maior, permitindo a identificação de veículos que estejam infringindo as leis em até 650 metros de distância.

Portanto, os motoristas não terão mais sucesso em suas tentativas de se camuflar entre outros veículos para evitar as multas. Esse novo modelo de radar já está disponível para uso pelas autoridades de trânsito do Brasil. Inicialmente, é provável que seja empregado nas fiscalizações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Outro aspecto relevante dessa nova tecnologia de radar é a quantidade de informações que ela pode coletar. O equipamento é capaz de calcular detalhes específicos sobre os veículos, incluindo o espaço entre eles, por exemplo.

Além disso, são geradas estatísticas para classificação e quantificação dos dados. Adicionalmente às fotos dos veículos que já eram registradas pelos radares no momento da infração, agora estão sendo gravados vídeos que mostram o condutor violando as leis de trânsito. Como resultado, esses radares podem aplicar multas aos motoristas infratores, o que implica na obrigação de efetuar o pagamento das penalizações.

Vale destacar que é possível obter um desconto de até 40% nas multas de trânsito. Para isso, é necessário que o proprietário do veículo se cadastre no Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). O cadastro pode ser realizado através do portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran.

Multa para crianças em motocicletas é pesada

Em 2020, ocorreu uma modificação no Código de Trânsito Brasileiro, que aumentou a idade mínima para transportar uma criança na garupa de uma moto de sete para dez anos. No entanto, isso envolve algumas considerações além de simplesmente cumprir a legislação.

Cada criança possui características e dimensões únicas. Às vezes, não é suficiente atender à idade mínima para ser passageiro em uma viagem de motocicleta.

Uma criança de 10 anos pode não ser capaz de alcançar os pedais do veículo, por exemplo. Em tais situações, é essencial que os adultos usem seu discernimento e decidam não levar a criança, priorizando a segurança. Essa medida tem como objetivo principal proteger nossos pequenos nas estradas, e aderir a ela é mais uma maneira de demonstrar nosso zelo e afeto por eles.