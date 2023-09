Lei sobre o pagamento do Piso da Enfermagem é aprovada na Câmara Municipal de Penedo

O Projeto de Lei que autoriza o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem para quatro categorias foi aprovado por unanimidade dos vereadores da Câmara Municipal de Penedo nesta quinta-feira, 21.

Com a aprovação do PL 027/2023, a matéria enviada pelo Prefeito Ronaldo Lopes será devolvida ao Chefe do Poder Executivo Municipal para ser sancionada e entrar em vigor.

Após a conclusão do último ato administrativo, o pagamento do piso será realizado para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

“Realizaremos o pagamento já nesta sexta-feira, 22, sendo que algumas pessoas tiveram inconsistências nos dados no Ministério da Saúde e não receberão neste momento, mas no próximo pagamento referente a setembro irão receber o pagamento do piso. É uma luta antiga da categoria e este é um passo muito importante que foi alcançado e nós estamos aqui para garantir todos os direitos”, afirma a Secretária de Saúde Waninna Mendonça.

Com a lei sancionada, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas seguirá cumprindo seu o papel de garantir todos os direitos das categorias de enfermagem, respeitando o prazo determinado pelo Ministério da Saúde, mostrando mais uma vez, o seu compromisso com o povo penedense.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo