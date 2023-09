LEILÃO da Receita com Celulares por R$600 e Iphone PRO MAX. Você não vai acreditar! Corra!

A Receita Federal está novamente chamando a atenção de todos com seu mais recente leilão online. A oportunidade de adquirir produtos de destaque como iPhones e outros smartphones a preços incrivelmente baixos é algo que certamente despertará o interesse de muitos. Vamos mergulhar nas informações mais relevantes sobre este leilão e os produtos em destaque.

Detalhes Sobre o Leilão

Neste leilão, a Receita Federal está oferecendo uma variedade de lotes, com um total de 60 lotes disponíveis. Entre os produtos disponíveis, há uma variedade de dispositivos da Apple e outras marcas de smartphones.

Produtos em Destaque no Leilão

Há uma grande quantidade de produtos da Apple incluídos neste leilão. Entre esses, temos o iMac (M1), iPhones 14 Pro Max, MacBook Air, e muito mais.

Inclusive é possivel adquiri um lote com 6 IPHONES por R$4MIL, veja aqui

Aqui está uma tabela detalhada de alguns dos produtos da Apple disponíveis e seus preços iniciais:

Lote Produtos da Apple Valor Mínimo 2 1x iMac (M1) R$12.700 3 2x iPhone 14 Pro Max de 256GB (um roxo-profundo e um preto-espacial) R$1.550 4 5x AirPods (modelo não especificado) R$1.250 5 1x iPhone 14 de 128GB, 2x iPhone 11 de 128GB, 1x capa para iPhone 14, 1x película para iPhone 14 R$4.100 6 1x iPhone 14 Pro Max de 128GB R$1.550 7 1x iPhone usado (modelo não especificado), 1x iPad de 9ª geração de 64GB R$11.100

Confira a lista com todos lotes de produtos aqui



Você também pode gostar:

Como Participar do Leilão

Para participar do leilão, é necessário ter um CPF válido e um certificado digital válido. Este último é obtido através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e é essencial para acessar o site do leilão e participar do processo de lances.

Atenção: os produtos leiloados não vêm com garantias para consertos ou trocas, e a Receita Federal não garante o perfeito funcionamento de todos os itens.

Datas Importantes do Leilão

As propostas estão sendo aceitas de 11 a 27 de setembro, conforme lote. As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online, que acontece em seguida, a partir das 10h.

Retirada dos Produtos

Os vencedores do leilão serão responsáveis por retirar os produtos pessoalmente. Portanto, é importante considerar isso ao fazer lances.

Aproveite Esta Oportunidade

Este leilão da Receita Federal é uma excelente oportunidade para adquirir produtos da Apple e outros smartphones a preços convidativos. No entanto, é importante ser cauteloso e verificar as condições e descrições dos lotes antes de participar.

Então, o que você acha deste leilão? Esta é uma chance de ouro para adquirir produtos da Apple e outros smartphones a preços reduzidos. Não perca essa oportunidade!