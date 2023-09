Leões planejam usar o running back novato Gibbs de maneiras inesperadas

Mquaisquer observadores ficaram surpresos quando o Leões de Detroit negociado para selecionar Alabama correndo de volta Jahmyr Gibbs com a 12ª escolha geral no Draft da NFL de 2023. O Leões já tinha rusher de 1.000 jardas Jamal Williams em seu backfield, bem como o versátil D’André Swift – que totalizou quase 1.000 jardas no solo e no ar em 2022.

Mas menos de cinco meses depois, Willians é em Nova Orleans e Rápido é em Filadélfia — saindo Gibbs e David Montgomery como treinador principal Daniel Campbello novo conjunto atrás do quarterback Jared Goff.

A chegada de Gibbs inspirou Campbellcoordenador ofensivo de Ben Johnsonque provocou aos repórteres que Detroit tem algumas surpresas reservadas para o running back novato.

Poderíamos usar Gibbs de algumas maneiras que as pessoas não acham que poderíamos. Leões OC Ben Johnson

A nova arma de Detroit

Gibbs supostamente teve um desempenho de destaque durante o campo de treinamento e pré-temporada para Detroitque busca encerrar anos de futilidade nesta temporada e conquistar o título da primeira divisão desde 1993. O Leões trouxe de volta muitos dos melhores jogadores de um ataque com cinco melhores pontuações em 2022, e Johnson rejeitou potenciais oportunidades de coaching principal em outros lugares para continuar treinando em Campo Ford.

Johnson não deixou claro como exatamente ele vê Gibbs se encaixando no potente ataque de Detroit, mas o que está claro é que há um plano para o jovem de 21 anos confundir os oponentes com sua aceleração, capacidade atlética e habilidade de captura de passes. O reinado Super Bowl campeão Chefes de Kansas City serão os primeiros a descobrir, ao abrirem a temporada contra os Leões na noite de quinta-feira.

Os Leões podem construir um vencedor?

Vendo como Detroit separou-se com a sexta escolha geral e uma seleção de terceira rodada para pousar Gibbs em abril, as expectativas serão bastante altas para o primeiro Tecnologia da Geórgia running back – mesmo em sua temporada de estreia.

Gibbs e Atlantade Gergelim Robinson foram os running backs mais bem draftados deste ano, as 15 primeiras escolhas em uma época em que NFL as equipes não valorizam a posição como antes. O Leões‘reestruturar seu ataque na hora pode ser apenas a solução necessária para levar o time ao topo no NFC Norte.