Leon Edwards x Colby Covington, Alexandre Pantoja x Brandon Royval 2 definido como atração principal do UFC 296

Leon Edwards deve defender o título dos meio-médios contra Colby Covington na luta principal do UFC 296, no dia 11 de dezembro. Na co-headliner, Alexandre Pantoja coloca em disputa o cinturão dos moscas na revanche contra Brandon Royval.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou os combates na quarta-feira.

O último pay-per-view do UFC de 2023 viu Edwards defender seu cinturão pela segunda vez após despachar Kamaru Usman em março. Foi a segunda vitória consecutiva sobre o ex-campeão dos meio-médios do UFC para Edwards, depois de anteriormente ter conquistado o título dos meio-médios com um impressionante nocaute no quinto round sobre Usman no UFC 278.

No geral, Edwards não experimentou a derrota nos últimos oito anos, acumulando uma série de 12 lutas invencíveis na categoria.

Quanto a Covington, o sempre franco ex-titular interino faz sua primeira aparição em quase dois anos, quando tem a terceira chance de se tornar campeão indiscutível dos meio-médios do UFC. Covington derrotou o ex-companheiro de equipe e amigo Jorge Masvidal em março de 2022, mas não competiu desde então.

Covington falhou em suas duas tentativas anteriores de se tornar campeão do UFC com duas derrotas para Usman, mas agora ele tentará tirar o cinturão de Edwards.

Enquanto isso, no co-evento principal, Pantoja defende seu cinturão pela primeira vez após uma cansativa vitória por decisão dividida sobre Brandon Moreno para se tornar campeão em julho. Pantoja já conquistou quatro vitórias consecutivas, incluindo uma vitória por finalização contra Royval em 2021.

Essa derrota motivou Royval porque o peso mosca de 31 anos não experimentou a derrota desde então, eliminando seus últimos três adversários consecutivos. Royval tenta vingar a derrota para Pantoja enquanto busca ser campeão do UFC pela primeira vez na carreira.

O UFC 296 acontece no dia 11 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas.