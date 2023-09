Lesão de Brandon Aiyuk: 49ers WR não deve jogar contra Giants na TNF

São Francisco 49ers receptor amplo Brandon Aiyuk não se espera que jogue contra o Gigantes de Nova York sobre Quinta à noite futebol no Levi’s Stadium, de acordo com uma “fonte da liga”, por Adam Schefter de ESPN.

Aiyuk, 25 anos, está listado como questionável devido a uma lesão no ombro que sofreu durante a vitória da equipe na semana 2 sobre o Rams de Los Angeles. A franquia de São Francisco ainda não confirmou Aiyuk como OUT.

Brock Purdy responde a Patrick Peterson dizendo que vai acabar com eleÁrea da baía esportiva da NBC

“WR dos 49ers Brandon Aiyuklistado como questionável para o jogo desta noite devido a uma lesão no ombro, não deve jogar contra os Giants, de acordo com fonte da liga”, tuitou Schefter.

Espere um final apertado George Kittle e receptor amplo Deebo Samuel ver muito mais alvos do que nas duas semanas anteriores se Aiyuk não jogar, especialmente este último.

Quarterback dos Niners Brock Purdy gostou de Aiyuk, mirando nele mais do que todos os outros jogadores para começar 2023 NFL temporada.

Quem se beneficia com o fato de Brandon Aiyuk não jogar?

Samuel, 27 anos, provavelmente terá uma grande noite em termos de produção de fantasia com Aiyuk de fora. A defesa dos Giants também pode se beneficiar.

Purdy, 23 anos, ainda não perdeu um jogo da temporada regular na NFL e não ter seu recebedor favorito em campo pode ser uma grande vantagem para a defesa do Giants.

Kittle, 29, também pode ver muito mais alvos com Aiyuk fora, mas não é uma aposta certa como Samuel, especialmente com o running back Christian McCaffrey no campo.

McCaffrey, 27 anos, provavelmente será o jogador que mais se beneficiará com o fato de Aiyuk não jogar em termos de valor de fantasia porque ele se tornará um recebedor, como técnico principal Kyle Shanahan muitas vezes gosta de fazer.