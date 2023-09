Lesão de Saquon Barkley: estrela do Giants faz radiografias do tornozelo direito

Tele Gigantes de Nova York completaram um rali histórico no deserto na tarde de domingo, ao superar uma desvantagem de 20 a 0 no intervalo para derrotar o Cardeais do Arizona31-28, em Estádio Fazenda Estadual. Mas nem tudo foram boas notícias para Nova Iorque – estrela correndo de volta Saquon Barkley está ferido.

A primeira atualização em BarkleyO tornozelo direito é que ele fez um raio-X após o jogo. É improvável que saibamos mais até que o inchaço no tornozelo diminua no dia seguinte ou depois, mas as primeiras indicações são de que as duas vezes Pro Bowl seleção evitou uma lesão grave.

O que aconteceu com Barkley?

Faltando pouco mais de um minuto para o fim do quarto período e o Gigantes dirigindo para o campo de gol, Barkley foi derrubado após uma corrida de duas jardas e lutou para chegar à linha lateral. O Pro Bowl Back precisou ser ajudado até o banco e não voltou.

Os Giants finalmente venceram depois Graham Gano chutou um field goal de 34 jardas através das colunas, mas a preocupação imediata está no status de Barkley para os próximos jogos. Nova IorqueOs próximos quatro jogos do United serão todos contra times dos playoffs de 2022 – e se não fosse pela sua maior reviravolta no Super Bowl era, os Giants estariam 0-2.

No entanto, os Giants não acreditam que Barkley tenha sofrido uma lesão grave – embora os resultados de uma ressonância magnética na segunda-feira sirvam como prova real.

As implicações do futebol fantástico

Barkley proprietários em fantasia deveriam ficar grudados em seus telefones ou laptops na segunda-feira para receber notícias de Nova Iorque.

Barkley correu para seu primeiro touchdown da temporada no domingo, dando início a uma campanha na qual tentará superar suas 1.312 jardas corridas em 2022. Ele também recebeu um passe para touchdown de Daniel Jonescolocando sua marca no Gigantes‘ retorno no segundo tempo em Glendale.

A próxima programação de Nova York – com jogos contra o 49ers, Seahawkse Golfinhos – será um desafio para o jogador de 26 anos, especialmente se o seu tornozelo não estiver 100 por cento. Os proprietários do Fantasy podem querer jogar os confrontos da Semana 3 de forma conservadora, dependendo do status de Barkley.