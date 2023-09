Lesão de Travis Kelce: Que outras opções você tem para fantasia, considerando que Kelce já foi lançado?

TO mundo do futebol fantástico está em alerta máximo Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce enfrenta um futuro incerto poucos dias antes do NFL abertura da temporada. O eterno garanhão do Fantasy sofreu uma lesão no joelho durante o treino, causando ondas de choque por toda a liga.

Quão grave é a lesão de Travis Kelce?

Treinador principal Andy Reid ofereceu pouco consolo durante uma concisa entrevista coletiva, indicando que Kelce hiperestendeu o joelho. A gravidade permanece não reveladadeixando gerentes de fantasia e Chefes fãs no limbo em relação ao seu Semana 1 status.

Quem podem ser meus jogadores reserva do futebol fantástico após a lesão de Travis Kelce?

Enquanto Kelce’s a ausência sem dúvida atrapalharia as escalações de fantasia, é crucial se preparar para o pior. Um plano alternativo pode mitigar a perda potencial deste rolo compressor da fantasia.

Possíveis substituições:

Enquanto Kelce’s situação permanece incerta, os gestores de fantasia sábios devem considerar planos de contingência. Não deixe que a incerteza na posição tight end o pegue desprevenido em seus próximos rascunhos. Esteja preparado, adapte-se e fique à frente do jogo.