Lesão na mão de Rose Namajunas revelada em foto horrível após derrota no UFC Paris

Segundo seu empresário, Rose Namajunas sofreu uma lesão na derrota de estreia no peso mosca, no sábado.

Na co-luta principal do UFC Paris, o ex-bicampeão peso palha perdeu por decisão unânime para o desafiante Manon Fiorot. Após o evento, o empresário de Namajunas, Brian Butler, da SuckerPunch Entertainment, confirmou em vários meios de comunicação social que Namajunas quebrou a mão na rodada de abertura, até postando a foto de uma tala em sua história no Instagram.

Além disso, Ariel Helwani, do The MMA Hour, postou uma foto enviada pelo técnico de Namajunas, Pat Barry, mostrando uma imagem mais distorcida da lesão.

Rose está de bom humor. Quebrou a mão direita no início do primeiro round e não conseguiu executar totalmente por causa disso. -Brian Butler-Au (@BrianButler_Au) 3 de setembro de 2023

“Rose está de bom humor. Quebrou a mão direita no início do primeiro round e não conseguiu executar totalmente por causa disso.”

Apesar da lesão, Namajunas foi competitivo durante toda a competição, chegando a vencer o terceiro round no placar de dois jurados. Após a derrota do título para Carla Esparza no UFC 274 em maio de 2022, Namajunas disse ao MMA Fighting que estava pensando em passar para 125, mas queria se concentrar no levantamento de peso e nas lutas de grappling antes de fazê-lo.

Com a derrota na estreia no peso mosca, resta saber se Namajunas continuará na nova categoria de peso ou voltará ao peso palha na tentativa de conquistar o campeonato pela terceira vez. O jogador de 31 anos detém duas vitórias sobre o atual campeão Zhang Weili.